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    Агент: Головин занимается индивидуально

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    Агент Александр Клюев рассказал, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин, который пропустит ответный матч плей-офф Лиги чемпионов с «Бенфикой», пока тренируется индивидуально.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    Головин пропустил матч 22-го тура Лиги 1 с «Нантом» (7:1) из-за травмы приводящей мышцы, также футболист не попал в заявку команды на ответную игру с «Бенфикой», которая пройдет 18 февраля.

    «Главный тренер "Монако" Адольф Хюттер уже говорил, что Александр пропустит две игры — с "Нантом" в чемпионате и с "Бенфикой" в Лиге чемпионов. Динамика восстановления идет положительно. Он занимается по индивидуальной программе, пока не в группе. Саша ни в одном сезоне не падает ниже своего уровня, который очень высокий, еще достаточно игр.

    Конечно, он переживает за команду, потому что хочет помочь, делает все для того, чтобы как можно быстрее восстановиться», — рассказал агент игрока ТАСС.

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