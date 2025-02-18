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    Деменко: Будет очень жалко, если Осинькин покинет «Крылья Советов»

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    Бывший российский футболист Максим Деменко поделился мнением о возможной отставке Игоря Осинькина с поста главного тренера «Крыльев Советов».

    Игорь Осинькин — главный тренер «Крыльев Советов»
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    Игорь Осинькин — главный тренер «Крыльев Советов»

    «Я слышал разговоры, что Осинькин и Пименов не поладили и Руслан хотел привести в "Крылья Советов" Гуренко. Для тренера самое главное — работа и результат. Будет очень жалко, если Осинькин покинет клуб. Мне кажется, это самая оптимальная кандидатура для "Крыльев Советов".

    Если у команды будет положительный результат, вряд ли руководство клуба создаст какие-то проблемы Осинькину. Тем более Игорь Витальевич провёл все зимние сборы с командой, и менять его за 1,5 недели до возобновления РПЛ — это неправильно по отношению к команде.

    Нам тяжело понять, что сейчас делают руководители "Крыльев", но футболисты точно не воспримут положительно отставку Осинькина. Однако новые руководители будут искать ошибки. Если команда пару туров сыграет неудачно, сразу же начнутся разговоры об увольнении», — сказал Деменко Чемпионату.

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