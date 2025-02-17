Индзаги: «Интеру» не хватило забитого гола

Наставник миланского «Интера»высказался о поражении команды в матче с «Ювентусом» (0:1). Встреча 25-го тура Серии А состоялась 16 февраля в Турине.

«Нам не хватило забитого гола, мне не в чем упрекнуть парней. Мы провели отличный матч. Но первый тайм мы должны были выигрывать. Если не забивать, матчи станут сложнее.

Во втором тайме наш подход к игре был не лучшим, и нас наказали. Нам нужно работать усерднее, но не стоит делать громких заявлений, даже если мы немного притормозили», — приводит слова Индзаги TMW.

Календарь и таблица Серии А

«Ювентус» идет 4-м в таблице, набрав 46 очков. Миланский «Интер» занимает второе место, заработав 54 балла.