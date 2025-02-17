Стал известен новый главный тренер сборной Армении

Новым главным тренеромназначен 61-летний, сообщил официальный сайт федерации.

Голландец был очень известным футболистом амстердамского «Аякса» и национальной сборной, а затем возглавлял клуб в качестве главного тренера.

Также Джон вант Схип работал с «Твенте», «Йонг Аяксом», помощником тренера в сборной Нидерландов, «Мельбурном Харт» и «Мельбурном Сити», мексиканской «Гвадалахарой», «Зволле», со сборной Греции и в «Аяксе», который покинул в 2024 году.

К своим обязанностям голландец приступит с 1 марта. Контракт заключен на один год с возможностью продления еще на сезон. Прежний наставник Александр Петраков был уволен в октябре 2024-го.