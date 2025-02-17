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    Стал известен новый главный тренер сборной Армении

    Футбол Сборная Армении Аякс
    Новым главным тренером сборной Армении назначен 61-летний Джон вант Схип, сообщил официальный сайт федерации.

    Джон вант Схип
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    Джон вант Схип

    Голландец был очень известным футболистом амстердамского «Аякса» и национальной сборной, а затем возглавлял клуб в качестве главного тренера.

    Также Джон вант Схип работал с «Твенте», «Йонг Аяксом», помощником тренера в сборной Нидерландов, «Мельбурном Харт» и «Мельбурном Сити», мексиканской «Гвадалахарой», «Зволле», со сборной Греции и в «Аяксе», который покинул в 2024 году.

    К своим обязанностям голландец приступит с 1 марта. Контракт заключен на один год с возможностью продления еще на сезон. Прежний наставник Александр Петраков был уволен в октябре 2024-го.

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