Тарханов: Не знаю, что будет с «Ростовом» после ухода Карпина

Российский тренерпрокомментировал новость о том, что наставник «Ростова»может сменитьв московском «Динамо».

«Возможное назначение Карпина в "Динамо" — это нормально. Если Личка не справится, то нужно будет что-то менять, а Карпин — хорошая кандидатура на пост главного тренера, правда, он не динамовец. "Динамо" чего-то не хватает, поэтому нет стабильности, хотя в команде хорошие футболисты, показывающие хорошие матчи.

Не знаю, что будет с "Ростовом" после ухода Карпина. Всё зависит от того, кто придёт на его место. У ростовчан хорошая команда, которая не претендует на медали и играет не особо стабильно, но при этом имеет свой стиль игры. Если сравнивать уровень футболистов "Динамо" и "Ростова", естественно, у динамовской команды он будет выше», — сказал Тарханов «Чемпионату».