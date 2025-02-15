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    Тарханов: Не знаю, что будет с «Ростовом» после ухода Карпина

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    Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал новость о том, что наставник «Ростова» Валерий Карпин может сменить Марцела Личку в московском «Динамо».

    Александр Тарханов
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    Александр Тарханов

    «Возможное назначение Карпина в "Динамо" — это нормально. Если Личка не справится, то нужно будет что-то менять, а Карпин — хорошая кандидатура на пост главного тренера, правда, он не динамовец. "Динамо" чего-то не хватает, поэтому нет стабильности, хотя в команде хорошие футболисты, показывающие хорошие матчи.

    Не знаю, что будет с "Ростовом" после ухода Карпина. Всё зависит от того, кто придёт на его место. У ростовчан хорошая команда, которая не претендует на медали и играет не особо стабильно, но при этом имеет свой стиль игры. Если сравнивать уровень футболистов "Динамо" и "Ростова", естественно, у динамовской команды он будет выше», — сказал Тарханов «Чемпионату».

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