Таранов считает, что Зиньковский не дотягивает до уровня «Спартака»

Экс-футболиствысказался о возможном переходе полузащитника

«В "Спартаке" высокая конкуренция, которую надо было выигрывать Антону. На первых стадиях он неплохо себя проявлял, приносил пользу, но потом ушёл в тень.

С приходом Станковича Антона совсем не видим в играх. Для него правильное решение уйти в аренду в Самару. Игровая практика важна для футболиста. У Антона хорошие качества, но пока не дотягивает до уровня "Спартака". Надо работать и играть», — сказал Таранов Чемпионату.

В нынешнем сезоне Зиньковский провел за «Спартак» 7 матчей в рамках российской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.