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    Таранов считает, что Зиньковский не дотягивает до уровня «Спартака»

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    Экс-футболист Иван Таранов высказался о возможном переходе полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского в «Крылья Советов».

    Антон Зиньковский может перейти в «Крылья Советов»
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    Антон Зиньковский может перейти в «Крылья Советов»

    «В "Спартаке" высокая конкуренция, которую надо было выигрывать Антону. На первых стадиях он неплохо себя проявлял, приносил пользу, но потом ушёл в тень.

    С приходом Станковича Антона совсем не видим в играх. Для него правильное решение уйти в аренду в Самару. Игровая практика важна для футболиста. У Антона хорошие качества, но пока не дотягивает до уровня "Спартака". Надо работать и играть», — сказал Таранов Чемпионату.

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    • В нынешнем сезоне Зиньковский провел за «Спартак» 7 матчей в рамках российской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.

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