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    Мусиала заключил новый контракт с «Баварией»

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    Лидер мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала заключил новое соглашение с клубом, которое теперь будет действовать до 2030 года.

    Джамал Мусиала
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    Джамал Мусиала

    «Я действительно счастлив. "Бавария" — один из крупнейших клубов мира. Я сделал здесь свои первые шаги в профессиональном футболе и твердо убежден, что мы сможем добиться чего-то большого в ближайшие годы. Я чувствую себя в Мюнхене как дома», — цитирует хавбека пресс-служба клуба.

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    В этом сезоне 21-летний атакующий полузащитник сыграл за «Баварию» 30 матчей, забил 15 голов и сделал 8 ассистов. На Transfermarkt Мусиалу сейчас оценивают в 140 млн евро.

    Всего же в составе мюнхенского клуба игрок сборной Германии провел 193 матча, забил 58 голов и сделал 38 голевых передач.

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