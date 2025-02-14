Мусиала заключил новый контракт с «Баварией»

Лидер мюнхенской «Баварии»заключил новое соглашение с клубом, которое теперь будет действовать до 2030 года.

«Я действительно счастлив. "Бавария" — один из крупнейших клубов мира. Я сделал здесь свои первые шаги в профессиональном футболе и твердо убежден, что мы сможем добиться чего-то большого в ближайшие годы. Я чувствую себя в Мюнхене как дома», — цитирует хавбека пресс-служба клуба.

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В этом сезоне 21-летний атакующий полузащитник сыграл за «Баварию» 30 матчей, забил 15 голов и сделал 8 ассистов. На Transfermarkt Мусиалу сейчас оценивают в 140 млн евро.

Всего же в составе мюнхенского клуба игрок сборной Германии провел 193 матча, забил 58 голов и сделал 38 голевых передач.