Мусиала заключил новый контракт с «Баварией»

Джамал Мусиала Фото: globallookpress.com
«Я действительно счастлив. "Бавария" — один из крупнейших клубов мира. Я сделал здесь свои первые шаги в профессиональном футболе и твердо убежден, что мы сможем добиться чего-то большого в ближайшие годы. Я чувствую себя в Мюнхене как дома», — цитирует хавбека пресс-служба клуба.
Календарь и таблица Бундеслиги
В этом сезоне 21-летний атакующий полузащитник сыграл за «Баварию» 30 матчей, забил 15 голов и сделал 8 ассистов. На Transfermarkt Мусиалу сейчас оценивают в 140 млн евро.
Всего же в составе мюнхенского клуба игрок сборной Германии провел 193 матча, забил 58 голов и сделал 38 голевых передач.