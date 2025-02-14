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    Дешам рассказал, почему решил уйти из сборной Франции

    Футбол Сборная Франции Футбол Франции ЧМ-2026
    Наставник сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал свое желание уйти из сборной Франции после ЧМ-2026.

    Дидье Дешам
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    Дидье Дешам

    «В моем сознании было ясно, что чемпионат мира 2026 года будет крайним сроком. Для меня это ничего не меняет: я сохраняю цели, которые поставил перед собой в марте, — квалификацию (выход в "Финал четырех" Лиги наций) и затем цель поехать на чемпионат мира, с той же решимостью и той же энергией.

    Я не устал и не выдохся, но чувствую, что отработал свое время. Все хорошее заканчивается. И сборная Франции — это очень хорошо, потому что она представляет собой 25 лет моей профессиональной жизни, если сложить две мои жизни вместе. Это очень много лет...» — приводит слова Дешама AS.

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    56-летний Дешам возглавил сборную Франции в 2012 году и вместе с ней стал чемпионом мира в 2018 году, а также завоевал серебро ЧЕ-2016 и ЧМ-2022.

    Как игрок в составе национальной команды он выступал с 1989 по 2000 год, стал чемпионом мира (1998), чемпионом Евро (2000).

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