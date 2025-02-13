«Юнион Сент-Жиллуаз» проиграл «Аяксу», «Ференцварош» был сильнее «Виктории»

16-летний вундеркинд «Аякса» Йорти Мокио Фото: globallookpress.com
Венгерский «Ференцварош» с минимальным счетом 1:0 одолел «Викторию» Пльзень.
Единственный мяч на 23-й минуте забил израильский хавбек Мохамед Абу Фани.
Футбол. Лига Европы. 1/16 финала
Ференцварош — Виктория П 1:0
Гол: 1:0 Мохаммад Абу Фани (23') Ференцварош: Давид Гроф, Чебраил Макрецкис, Стефан Гартенманн, Ибрахим Сиссе, Жулио Ромау, Эльдар Чивич, Кристоффер Закариассен (Мохамед Бен Ромдане, 59'), Мохаммад Абу Фани (Филипп Ромменс, 81'), Барнабаш Варга, Raul Raul Gustavo, Saldanha Виктория П: Мартин Едличка, Милан Гавел (Amar Memic, 56'), Вацлав Емелка, Светозар Маркович, Сампсон Дью, Каду (Мерхас Доски, 77'), Павел Шульц, Лукаш Кальвах (Jiri Panos, 77'), Лукаш Черв, Принс Квабена Аду, Матей Выдра (Рафиу Дуросинми, 66') Предупреждение: Барнабаш Варга (89')
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Бельгийский «Юнион Сент-Жиллуаз» на своем поле уступил голландскому «Аяксу» — 0:2.
На 59-й минуте счет открыл Кристиан Расмуссен, точку поставил через 12 минут 16-летний бельгиец Йорти Мокио.
Футбол. Лига Европы. 1/16 финала
Юнион — Аякс 0:2
Голы: 0:1 Кристиан Расмуссен (59'), 0:2 Jorthy Mokio (71') Юнион: Антони Морис, Кевин Макаллистер, Кристиан Бёрджесс, Федде Лейсен, Ануар Аит-Эль-Хадж (Мохаммед Фусейни, 62'), Шарль Ванхаутте (Матиас Расмуссен, 86'), Ноа Садики, Усейну Нианг, Анан Халаили, Франьо Иванович, Promise David (Kевин Родригес, 62') Аякс: Ремко Пасвер, Йоррел Хато, Юри Бас, Даниэле Ругани (Йосип Шутало, 46'), Лукас Роза (Антон Гоэи, 73'), Киан Фитц-Джим (Кеннет Тейлор, 73'), Дави Классен, Оливер Валакен Эдвардсен, Кристиан Расмуссен (Мика Годтс, 83'), Стивен Бергёйс (Бертран Траоре, 83'), Jorthy Mokio Предупреждения: Jorthy Mokio (62'), Кевин Макаллистер (80')
Ответные матчи пройдут 20 февраля.
Голы в этой встрече забивали