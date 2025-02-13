Гендиректор «Црвены Звезды» сравнил Мимовича с Ивановичем

Гендиректор «Црвены Звезды»высказался про сильные стороны. Футболиста взял в аренду «Зенит». Контракт истекает в 2025 году.

«На сегодняшний день он является одним из лучших правых защитников в Европе. В будущем он еще долго будет выступать за сборную Сербии. У него невероятная скорость и другие физические возможности, а также очень хорошая техника и навыки работы с мячом. На мой взгляд, он похож на Ивановича, когда ему было столько же лет», — сказал Терзич «СЭ».

В нынешнем сезоне Мимович сыграл за «Црвену Звезду» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 1 голом и 2 результативными передачами.