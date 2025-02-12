Сперцян: Ни разу не пожалел, что стал играть за Армению, а не за Россию

Капитан лидера РПЛ «Краснодара»объяснил, почему стал играть за сборную Армению, а не за сборную России. Также он добавил, что ни разу не пожалел о своем выборе.

«Люди пишут, что я выбрал Армению — легкий путь. Но я выбрал Армению еще в марте 2021 года, когда еще ничего не было. Дело же было в другом. Я не играл ни за одну сборную России, даже за юношескую.

Помню, были товарищеские матчи у сборной, когда я в ФНЛ был лучшим бомбардиром вместе с Ваней Сергеевым. На эти матчи хотели вызвать всех, чтобы посмотреть ребят. И меня не было в списках. Зато были те, кто в ФНЛ на замены выходит.

Я сидел и думал: как это возможно вообще? Что мне еще надо сделать, чтобы в состав попасть? Это был последний щелчок. Я ни разу не пожалел о выборе Армении, а не России. И сейчас не жалею», — рассказал Сперцян «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

Сперцян является воспитанником «Краснодара». В этом сезоне в РПЛ сыграл 18 матчей и забил 6 мячей. За сборную Армении на его счету 32 матча и 6 забитых мячей.