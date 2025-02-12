Игрок ЦСКА Койта: РПЛ сильнее австрийской Бундеслиги

Форвард ЦСКАсравнил уровень РПЛ и австрийской Бундеслиги. Ранее он выступал в составе «РБ Зальцбург».

«Уровень чемпионата трудно оценивать спустя шесть месяцев, потому что никто не знает, что будет во второй части сезона, ситуация может измениться, какие-то команды будут в другой форме.

Но вообще РПЛ — тяжелый чемпионат, как говорит наш тренер, все игры являются важными, все матчи очень сложные, проходных соперников вообще нет. Уровень борьбы в РПЛ очень высокий, как и конкуренция, разница между командами не такая большая.

Могу с уверенностью сказать, что уровень РПЛ выше, чем в чемпионате Австрии. Я играл там в лучшей команде страны — в "Зальцбурге", поэтому я могу оценивать. Разница по уровню команд большая, в какой-то момент в чемпионате ты понимаешь, что все дается слишком легко.

Здесь такого вообще нет, каждый матч очень тяжелый, приходится полностью выкладываться для победы. Поэтому РПЛ сильнее чемпионата Австрии», — цитирует Койта ТАСС.

Календарь и таблица РПЛ

До армейцев 25-летний малиец играл за австрийские «РБ Зальцбург», «Лиферинг», «Вольфсберг». В составе ЦСКА Койта сыграл 20 матчей, забил один мяч.