Личка: Я видел только одну команду — «Ростов», которая в первые минуты взялась за работу

Главный тренервысказался о поражении в матче с(0:4) в матче за пятое место Зимнего кубка РПЛ.

«Никакого глубокого резерва. У нас 22 человека, это первая команда "Динамо". Если ты уже находишься в группе, не должно быть большой разницы. Сегодня на поле были игроки, у которых меньше игрового времени. Но если ты хочешь попасть в состав, это тот момент, когда нужно показать себя.

Сегодня я ничего не увидел. Я видел только одну команду — "Ростов", которая в первые минуты взялась за работу. Силовая борьба — лучше, вторые мячи — лучше. Быстро играли вперед с мячом. Мы как команда на поле потерялись.

Надо сказать, что к любой игре нужно быть готовым ментально. Можно быть не всегда свежим, но если ты можешь играть 60 минут на хорошем уровне, ты должен сыграть. Хороший пример: 92‑я или 93‑я минута, "Ростов" ведет 4:0, на последних секундах Глебов бежит 20–30 метров на скорости и пытается сохранить мяч, который уходит в аут. Вот это разница, и характер игрока, который выходит на поле и пашет, старается. Мы сегодня не показали ничего.

Всё очень просто, тогда игрок не будет играть. Будет играть тот, который будет на поле бегать и стараться. Если ты не выигрываешь борьбу, не защищаешься, не бегаешь должным образом, ты оставляешь команду. Я сделаю всё, чтобы в первый матч РПЛ в "Ростове" все увидели другую команду», — цитирует Личку «Матч ТВ».

Благодаря этой победе «Ростов» стал пятым по итогам турнира, а «Динамо» финишировало последним.