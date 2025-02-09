«Валенсия» — «Леганес»: счет матча 2:0, обзор голов

одержала победу над(2:0) в матче 23-го тура испанской Примеры.

В составе хозяев голами отличились Кристьян Москера на 30-й минуте и Муктар Дьякаби на 41-й минуте.

Футбол. Испания. Примера Валенсия — Леганес 2:0 Голы: 1:0 Кристьян Москера (30'), 2:0 Муктар Дьякаби (41') Валенсия: Георгий Мамардашвили, Диего Лопес (Иван Хайме, 71'), Кристьян Москера, Сесар Таррега, Муктар Дьякаби (Ярек Гасёровский, 58'), Андре Алмейда (Фран Перес, 77'), Хави Герра, Луис Риоха, Уго Дуро (Садик Умар, 59'), Jose Gayà, Enzo Barrenechea (Пепелу, 77') Леганес: Марко Дмитрович, Хуан Крус (Диего Гарсия, 73'), Борна Баришич (Адриа Альтимира, 10'), Матия Настасич, Хорхе Саэнс, Валентен Розье, Даниэль Раба, Дарко Брашанац (Мунир Эль-Хаддади, 67'), Ренато Тапиа (Оскар Родригес, 46'), Иван Неу, Мигель Де ла Фуэнте (Дук, 73') Предупреждения: Иван Неу (23'), Enzo Barrenechea (25'), Borja Jimenez (59')

После этого матча «Валенсия» занимает 18-е место в таблице Примеры с 22 очками в активе. «Леганес» — на 17-й позиции (23).