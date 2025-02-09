ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего Гомес зимой сменил «Интер Майами» на АПЛПлатформа для роста. Как МЛС заманивает молодых южноамериканских звезд?
  • 20:13
    • Потапова стала победительницей турнира в Румынии
  • 19:59
    • «Плимут» сенсационно выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии
  • 20:24
    • Алькарас стал победителем турнира в Роттердаме
  • 17:13
    • Калинская вылетела в первом круге на турнире в Дохе
    Все новости спорта

    «Валенсия» обыграла «Леганес» в матче Примеры

    «Валенсия» — «Леганес»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Валенсия Леганес
    «Валенсия» одержала победу над «Леганесом» (2:0) в матче 23-го тура испанской Примеры.

    Кристьян Москера — игрок «Валенсии»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кристьян Москера — игрок «Валенсии»

    В составе хозяев голами отличились Кристьян Москера на 30-й минуте и Муктар Дьякаби на 41-й минуте.

    Футбол. Испания. Примера
    Валенсия — Леганес 2:0
    Голы: 1:0 Кристьян Москера (30'), 2:0 Муктар Дьякаби (41') Валенсия: Георгий Мамардашвили, Диего Лопес (Иван Хайме, 71'), Кристьян Москера, Сесар Таррега, Муктар Дьякаби (Ярек Гасёровский, 58'), Андре Алмейда (Фран Перес, 77'), Хави Герра, Луис Риоха, Уго Дуро (Садик Умар, 59'), Jose Gayà, Enzo Barrenechea (Пепелу, 77') Леганес: Марко Дмитрович, Хуан Крус (Диего Гарсия, 73'), Борна Баришич (Адриа Альтимира, 10'), Матия Настасич, Хорхе Саэнс, Валентен Розье, Даниэль Раба, Дарко Брашанац (Мунир Эль-Хаддади, 67'), Ренато Тапиа (Оскар Родригес, 46'), Иван Неу, Мигель Де ла Фуэнте (Дук, 73') Предупреждения: Иван Неу (23'), Enzo Barrenechea (25'), Borja Jimenez (59')

    После этого матча «Валенсия» занимает 18-е место в таблице Примеры с 22 очками в активе. «Леганес» — на 17-й позиции (23).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» не заметит соперника
  • «Севилья» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Войдут ли «Канзас-Сити Чифс» в историю Супербоула?
  • «Канзас-Сити Чифс» — «Филадельфия Иглс». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Неаполитанцы не потеряют очки второй матч подряд
  • «Наполи» — «Удинезе». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.90
  • Экспресс дня 9 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Севилья — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Канзас-Сити Чифс — Филадельфия Иглс
  • Прочие
  • Завтра в 02:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Наполи — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Анже — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сонего — ван де Зандшульп
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Арока — Риу Аве
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.93
  • Прогноз на матч Этчеверри — Фонсека
  • Теннис
  • Завтра в 19:00
    •  7.01
  • Экспресс дня 10 февраля
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры