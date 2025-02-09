1-й таймСевилья — БарселонаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт Левандовский«Севилья» — «Барселона». Онлайн
  • 22:29
    • «Астон Вилла» одержала победу над «Тоттенхэмом» в Кубке Англии
  • 22:06
    • «Севилья» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч Примеры
  • 20:13
    • Потапова стала победительницей турнира в Румынии
  • 19:59
    • «Плимут» сенсационно выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии
  • 23:27
    • Источник: Роналду продлил контракт с «Аль-Насром»
    Все новости спорта

    «Лечче» и «Болонья» поделили очки в матче Серии А

    «Лечче» — «Болонья»: счет матча 0:0, обзор

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Лечче Болонья
    «Лечче» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0) в матче 24-го тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    За весь матч хозяева 1 раз ударили в створ и подали 6 угловых. «Болонья» совершила 14 штрафных и дважды угрожала воротам соперника.

    Футбол. Италия. Серия А
    Лечче — Болонья 0:0
    Лечче: Владимиро Фальконе, Фредерик Гильберт, Федерико Баскиротто, Габи Жан, Антонино Галло, Юльбер Рамадани (Бальтазар Пьерре, 70'), Лассана Кулибали, Сантьяго Пьеротти (Конан Н’Дри, 89'), Никола Крстович, Тете Моренте (Йеспер Карлссон, 71'), THorir Johann Helgason (Медон Бериша, 80') Болонья: Лукаш Скорупски, Хараламбос Ликояннис (Хуан Миранда, 83'), Джон Лукуми, Николо Казале, Лоренцо Де Сильвестри (Эмиль Хольм, 55'), Джованни Фаббиан (Тёйс Даллинга, 75'), Томмазо Побега, Ремо Фройлер (Никола Моро, 83'), Сантьяго Кастро, Дан Ндой, Benjamin Dominguez (Николо Камбьяги, 56') Предупреждения: Ремо Фройлер (61'), Томмазо Побега (90 + 3')

    После этого матча «Лечче» занимает 14-е место в таблице Серии А с 24 очками в активе. «Болонья» располагается на 8-й позиции (38).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» не заметит соперника
  • «Севилья» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Войдут ли «Канзас-Сити Чифс» в историю Супербоула?
  • «Канзас-Сити Чифс» — «Филадельфия Иглс». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Неаполитанцы не потеряют очки второй матч подряд
  • «Наполи» — «Удинезе». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.90
  • Экспресс дня 9 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Севилья — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Канзас-Сити Чифс — Филадельфия Иглс
  • Прочие
  • Завтра в 02:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Наполи — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Анже — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сонего — ван де Зандшульп
  • Теннис
  • Завтра в 21:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Арока — Риу Аве
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.93
  • Прогноз на матч Этчеверри — Фонсека
  • Теннис
  • Завтра в 19:00
    •  7.01
  • Экспресс дня 10 февраля
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры