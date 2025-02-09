«Лечче» — «Болонья»: счет матча 0:0, обзор

сыграл вничью с(0:0) в матче 24-го тура итальянской Серии А.

За весь матч хозяева 1 раз ударили в створ и подали 6 угловых. «Болонья» совершила 14 штрафных и дважды угрожала воротам соперника.

Футбол. Италия. Серия А Лечче — Болонья 0:0 Лечче: Владимиро Фальконе, Фредерик Гильберт, Федерико Баскиротто, Габи Жан, Антонино Галло, Юльбер Рамадани (Бальтазар Пьерре, 70'), Лассана Кулибали, Сантьяго Пьеротти (Конан Н’Дри, 89'), Никола Крстович, Тете Моренте (Йеспер Карлссон, 71'), THorir Johann Helgason (Медон Бериша, 80') Болонья: Лукаш Скорупски, Хараламбос Ликояннис (Хуан Миранда, 83'), Джон Лукуми, Николо Казале, Лоренцо Де Сильвестри (Эмиль Хольм, 55'), Джованни Фаббиан (Тёйс Даллинга, 75'), Томмазо Побега, Ремо Фройлер (Никола Моро, 83'), Сантьяго Кастро, Дан Ндой, Benjamin Dominguez (Николо Камбьяги, 56') Предупреждения: Ремо Фройлер (61'), Томмазо Побега (90 + 3')

После этого матча «Лечче» занимает 14-е место в таблице Серии А с 24 очками в активе. «Болонья» располагается на 8-й позиции (38).