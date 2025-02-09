Алонсо: Мы на правильном пути, динамика хорошая, и мы остаемся позитивными

Главный тренердал комментарий по поводу матча против(0:0).

«Для меня ничего не меняется — мы сыграем с "Баварией" дома. Отличный матч, отличная атмосфера. Отрыв есть в таблице, но мы сосредоточены на себе и на достижении наших целей. У нас будет немного времени, чтобы восстановиться и подготовиться. У нас было четыре недели подряд с матчами посреди недели, так что нам нужен небольшой перерыв. Во вторник начнем подготовку к следующей игре, так что это не слишком большая проблема, и мы продолжим двигаться по своему пути.

Второй тайм был для нас немного лучше, и это было нашим планом — поработать в первом тайме и, возможно, оказать большее влияние во втором. В итоге мы не смогли выиграть, но, думаю, результат справедлив. Я доволен командой — мы старались, а играть в Вольфсбурге нелегко. У нас было желание и голод к победе, и мы будем продолжать. Мы на правильном пути, динамика хорошая, и мы остаемся позитивными», — цитирует Алонсо клубная пресс-служба.

Календарь и таблица Бундеслиги

Напомним, «Байер» продолжает занимать второе место в турнирной таблице Бундеслиги.