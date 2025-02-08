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    «Брайтон» — «Челси»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В матче 1/16 финала Кубка Англии «Брайтон» примет «Челси» на поле стадиона «Амекс». Игра состоится 8 февраля в 23:00 по мск.

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    «Брайтон» потерпел очень тяжелое поражение в начале месяца, проиграв 0:7 «Ноттингем Форест». Оно стало вторым подряд для «чаек», и в обоих случаях они не смогли забить. «Челси» отыгрался после поражения 1:3 от «Ман Сити», выиграв у «Вест Хэма» 2:1. Так что «аристократы» должны быть в приподнятом настроении.

    В прошлом раунде турнира обе команды без труда разобрались со своими оппонентами. «Брайтон» разгромил «Норвич» 4:0, а «Челси» разнес «Моркам» 5:0.

    Последний раз между собой соперники встречались в сентябре. Тогда победителем вышел «Челси», выиграв 4:2.

    Прогнозы и ставки

    Информация о ставках на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.62.

    • Букмекеры дают 2.80 и 2.38 на победу команд в основное время, 2.10 и 1.75 они предлагают на проход участников матча в 1/8 финала.

    • Искусственный интеллект ожидает победы «Брайтона» со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Брайтон» — «Челси» и других матчей Кубка Англии смотрите на LiveCup.Run.

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