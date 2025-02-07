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    Непомнящий прокомментировал переход Ивана Игнатьева в алжирский клуб

    Футбол Краснодар Сборная Алжира
    Знаменитый российский тренер Валерий Непомнящий, работавший на ЧМ-1990 со сборной Камеруна, высказал свое мнение по поводу трансфере форварда Ивана Игнатьева из армянского «Урарту» в алжирскую «Кабилию».

    Иван Игнатьев
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    Иван Игнатьев

    О переходе было объявлено вчера, 6 февраля.

    «Я давным-давно не слежу за африканским футболом, однако на севере Африки чемпионаты хорошего уровня. Что касается Ивана Игнатьева, я за ним совершенно не слежу, но помню его мальчишкой. Мне кажется, парень просто потерял себя в футбольном смысле. Не думаю, что в Алжире ему будет легко, ведь там нужно быть в хорошем тонусе.

    Алжир — светская страна европейского типа, которая близка по менталитету к Франции. Алжир и Тунис — два государства, которые меньше похожи на африканские страны. Главная трудность, с которой столкнётся Игнатьев, — это язык, хотя там много англоговорящих. Чтобы заиграть за рубежом, нужно попасть к своему тренеру и в свою команду. Есть клубы, где к иностранцам относятся хорошо, а есть такие, где плохо», — цитирует Непомнящего «Чемпионат».

    26-летний Иван Игнатьев является воспитанником «Краснодара» и очень ярко начинал карьеру в стане «быков». В 2020 году он покинул команду и перешел в «Рубин». Также в его карьере были выступления за «Локомотив», «Сочи», «Железничар», «Урарту».

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