В четвертьфинале Кубка Испаниипримет мадридский. Матч запланирован на 5 февраля 23:00 мск.

«Леганес» проиграл только один матч из пяти последних. Поражение припало на последний поединок команды в Примере, где она уступила «Райо Вальекано» 0:1. В Кубке последним соперником хозяев была «Альмерия», которую они обыграли со счетом 3:2.

«Реал» 1 февраля неожиданно проиграл «Эспаньолу» 0:1 в матче чемпионата Испании. До этого команда Карло Анчелотти выиграла 5 игр подряд. В четвертьфинал Кубка Испании «сливочные» прошли благодаря разгрому «Сельты» 5:2.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.10. Букмекеры ожидаемо выставили фаворитом «Реал»: 5.80 и 1.60 на победу в основное время, 3.95 и 1.26 на проход в полуфинал.

Искусственный интеллект ставит на победу «Реала» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Леганес» — «Реал» смотрите на сайте LiveCup.Run. Также там вы найдете стартовые составы и статистику выступлений команд.

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