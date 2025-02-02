Солари летит в Москву для прохождения медосмотра перед трансфером в «Спартак»

Аргентинецблизок к переходу в московский

На собственной странице в социальной сети 23-летний вингер опубликовал фотографию, где он со своими представителями летит на самолете для прохождения медосмотра перед переходом в стан красно-белых.

По данным журналист Сезара Луиса Мерло, сумма сделки составит € 12 млн, включая различные бонусы.

Известно, что 60% указанной суммы пойдёт в бюджет «Ривер Плейт», 30% заработает «Коло-Коло», а оставшиеся 10% от компенсации пойдут «Тальересу».

Календарь и таблица РПЛ

За «Ривер Плейт» Солари играл с 2022 года. Всего сыграл за клуб 110 матчей, забил 30 голов и сделал 17 результативных передач.