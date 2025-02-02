«Рома» — «Наполи»: составы, коэффициенты, прогноз

опубликовали стартовые составы на матч 23-го тура итальянской Серии А.

«Рома»: Свилар, Манчини, Н'Дика, Анхелиньо, Ренш, Коне, Кристанте, Писилли, Эль-Шаарави, Соуле, Шомуродов.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жесус, Спинаццола, Замбо Ангисса, Лоботка, Мактоминей, Нерес, Политано, Лукаку.

Матч между этими командами стартует сегодня, 2-го февраля в 22:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 22-х туров в Серии А «Рома» занимает 9-е место в таблице с 30-ю очками в активе. «Наполи» располагается на 1-й позиции с 53 баллами.