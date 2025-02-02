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    Лукаку выйдет в стартовом составе «Наполи» на матч Серии А против «Ромы»

    «Рома» — «Наполи»: составы, коэффициенты, прогноз

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    «Рома» и «Наполи» опубликовали стартовые составы на матч 23-го тура итальянской Серии А.

    Ромелу Лукаку — нападающий «Наполи»
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    Ромелу Лукаку — нападающий «Наполи»

    «Рома»: Свилар, Манчини, Н'Дика, Анхелиньо, Ренш, Коне, Кристанте, Писилли, Эль-Шаарави, Соуле, Шомуродов.

    «Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жесус, Спинаццола, Замбо Ангисса, Лоботка, Мактоминей, Нерес, Политано, Лукаку.

  • «Рома» — «Наполи». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 23-го тура Серии А «Рома» — «Наполи»
  • Сегодня

    • Матч между этими командами стартует сегодня, 2-го февраля в 22:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 22-х туров в Серии А «Рома» занимает 9-е место в таблице с 30-ю очками в активе. «Наполи» располагается на 1-й позиции с 53 баллами.

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