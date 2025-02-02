Компани: Нам придется проанализировать последние десять минут с командой

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче 20-го тура немецкой Бундеслиги против(4:3).

Напомним, что мюнхенцы вели со счетом 4:0 по ходу матча, но пропустили 3 гола, два из которых — в добавленное время.

«Это был почти идеальный матч в первые 80 минут. Нам придётся проанализировать последние 10 минут с командой. "Киль" никогда не сдавался и всегда верил в себя. Теперь у нас есть неделя на тренировки. Мы в хорошей позиции, чтобы справиться с предстоящими несколькими неделями», — приводит слова Компани официальный сайт «Баварии».

После этого матча мюнхенская команда занимает 1-е место в таблице Бундеслиги с 51-м очком в активе.