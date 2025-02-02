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    Компани: Нам придется проанализировать последние десять минут с командой

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Бавария Хольштайн
    Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о победе своей команды в матче 20-го тура немецкой Бундеслиги против «Хольштайна» (4:3).

    Венсан Компани — главный тренер «Баварии»
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    Венсан Компани — главный тренер «Баварии»

    Напомним, что мюнхенцы вели со счетом 4:0 по ходу матча, но пропустили 3 гола, два из которых — в добавленное время.

    «Это был почти идеальный матч в первые 80 минут. Нам придётся проанализировать последние 10 минут с командой. "Киль" никогда не сдавался и всегда верил в себя. Теперь у нас есть неделя на тренировки. Мы в хорошей позиции, чтобы справиться с предстоящими несколькими неделями», — приводит слова Компани официальный сайт «Баварии».

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    • После этого матча мюнхенская команда занимает 1-е место в таблице Бундеслиги с 51-м очком в активе.

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