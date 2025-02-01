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    Слот: Мне не казалось, что мы контролировали ход игры

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    Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот дал комментарий по поводу матча против «Борнмута» (2:0).

    Арне Слот
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    Арне Слот

    «Именно такой игры мы и ожидали. Они играют очень интенсивно и бегут каждую секунду. Я сказал перед игрой, что, когда мы вели 3:0 на "Энфилде" после первого тайма, они продолжали бежать.

    Мы должны были сыграть на пределе своих возможностей, и нам понадобилось немного удачи, чтобы выиграть этот матч. Соперники постоянно пытались что-то сделать. Мне не казалось, что мы контролировали ход игры. Это хорошая команда с хорошим тренером. Я очень рад, что мы смогли сохранить ворота в неприкосновенности и забить два гола», — цитирует Слота BBC.

    После этого матча «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 56-ю очками в активе. «Борнмут» — на 7-й строчке с 40 баллами.

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