Слот: Мне не казалось, что мы контролировали ход игры

Главный тренердал комментарий по поводу матча против(2:0).

«Именно такой игры мы и ожидали. Они играют очень интенсивно и бегут каждую секунду. Я сказал перед игрой, что, когда мы вели 3:0 на "Энфилде" после первого тайма, они продолжали бежать.

Мы должны были сыграть на пределе своих возможностей, и нам понадобилось немного удачи, чтобы выиграть этот матч. Соперники постоянно пытались что-то сделать. Мне не казалось, что мы контролировали ход игры. Это хорошая команда с хорошим тренером. Я очень рад, что мы смогли сохранить ворота в неприкосновенности и забить два гола», — цитирует Слота BBC.

После этого матча «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 56-ю очками в активе. «Борнмут» — на 7-й строчке с 40 баллами.