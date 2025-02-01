«Монца» — «Верона»: счет матча 0:1, обзор гола

одержала победу над(1:0) в матче 23-го тура итальянской Серии А.

На 13-й минуте защитник хозяев Стефан Лекович оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

Футбол. Италия. Серия А Монца — Верона 0:1 Гол: 0:1 Стефан Лекович (автогол) (13') Монца: Стефано Турати (Семуэль Пицциньякко, 67'), Стефан Лекович, Армандо Иццо, Педру Перейра, Гиоргос Кирьякопулос (Kevin Maussi Martins, 58'), Тиаго Паласиос (Мирко Марич, 83'), Стефано Сенси (Гаэтано Кастровилли, 58'), Кацпер Урбаньски, Патрик Чиурриа, Самуэль Виньято (Андреа Петанья, 83'), Дани Мота Верона: Лоренцо Монтипо, Домагой Брадарич (Дарко Лазович, 83'), Джексон Тшатшуа, Даниэле Гиларди, Диего Коппола, Флавьюс Данильюк, Томаш Суслов, Реда Белахьяне, Суат Сердар (Шейх Няьссе, 46'), Амин Сарр (Дайлон Ливраменту, 73'), Даниэль Москера (Павел Давидович, 83') Предупреждения: Даниэль Москера (29'), Шейх Няьссе (53'), Армандо Иццо (56'), Домагой Брадарич (80'), Kevin Maussi Martins (88')

После этого матча «Верона» занимает 13-е место в таблице Серии А с 23 очками в активе. «Монца» — на последней 20-й позиции с 13-ю баллами.