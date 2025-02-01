«Борнмут» выиграл две последние встречи, причем с крупным результатом. Со счетом 4:1 он разгромил «Ньюкасл» и со счетом 5:0 разбил «Ноттингем Форест». После этого у «вишен» стало 40 очков, с которыми они находятся на 7-й строчке. В случае победы команда может подняться сразу на 4-е место.
«Ливерпулю» ничего не угрожает. У него 6 очков форы в борьбе с «Арсеналом» за 1-е место. Команда Арне Слота также выиграла два раза подряд. Она обыграла 2:0 «Брентфорд» и со счетом 4:1 разгромила «Ипсвич».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.15.
- Букмекеры дают 4.60 на победу «Борнмута» и 1.73 на победу «Ливерпуля». На ничью можно поставить с коэффициентом 4.25.
- Искусственный интеллект редсказал нулевую ничью.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Борнмут» — «Ливерпуль» смотрите на LiveCup.Run.
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