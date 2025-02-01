2-й таймБорнмут — ЛиверпульОнлайн
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    «Борнмут» — «Ливерпуль»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В матче 24-го тура чемпионата Англии «Борнмут» примет «Ливерпуль». Команды сыграют 1 февраля на стадионе «Виталити». Начало в 18:00 мск.

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    «Борнмут» выиграл две последние встречи, причем с крупным результатом. Со счетом 4:1 он разгромил «Ньюкасл» и со счетом 5:0 разбил «Ноттингем Форест». После этого у «вишен» стало 40 очков, с которыми они находятся на 7-й строчке. В случае победы команда может подняться сразу на 4-е место.

    «Ливерпулю» ничего не угрожает. У него 6 очков форы в борьбе с «Арсеналом» за 1-е место. Команда Арне Слота также выиграла два раза подряд. Она обыграла 2:0 «Брентфорд» и со счетом 4:1 разгромила «Ипсвич».

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    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.15.

    • Букмекеры дают 4.60 на победу «Борнмута» и 1.73 на победу «Ливерпуля». На ничью можно поставить с коэффициентом 4.25.

    • Искусственный интеллект редсказал нулевую ничью.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Борнмут» — «Ливерпуль» смотрите на LiveCup.Run.

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