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    «Борнмут» — «Ливерпуль». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 24-го тура АПЛ «Борнмут» — «Ливерпуль»

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    Лидер турнирной таблицы АПЛ «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Борнмутом» в рамках 24-го тура. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Борнмут»

    «Борнмут» занимает седьмую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 40 очков в 23-х матчах. Команда из одноименного города одержала 11 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений, забив 41 гол и пропустив 26 мячей в свои ворота.

    Подопечные Андони Ираолы находятся в отличной форме. «Вишни» не проигрывают в АПЛ 11 матчей подряд, одержав победы в 7-ми из них.

    В двух последних турах «Борнмут» выиграл с общим счетом 9:1. После уверенной победы в гостях над «Ньюкаслом» (4:1) «вишни» затем дома разгромили «Ноттингем Форест» со счетом 5:0.

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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ, записав на свой счет 53 очка в 22-х матчах. Команда Арне Слота одержала 16 побед, 5 раз сыграла вничью и один раз уступила. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 54:21.

    «Красные» подходят к предстоящей встрече с серией из 18-ти матчей без поражений в АПЛ. В двух крайних турах «Ливерпуль» набрал шесть очков, обыграв «Брентфорд» (2:0) и «Ипсвич» (4:1).

    На этой неделе команда Арне Слота резервным составом уступила в гостях ПСВ матче последнего тура Лиги Чемпионов (2:3). Несмотря на это поражение, «Ливерпуль» занял первое место по итогам общего этапа.

    Личные встречи

    Матч первого круга завершился крупной победой «Ливерпуля» со счетом 3:0.

    В последних 10-ти встречах на счету «красных» 9 побед, «Борнмут» оказался сильнее в одном случае.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Борнмут» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.15.

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