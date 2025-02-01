Лидер турнирной таблицы АПЛ «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Борнмутом» в рамках 24-го тура. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Борнмут»

«Борнмут» занимает седьмую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 40 очков в 23-х матчах. Команда из одноименного города одержала 11 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений, забив 41 гол и пропустив 26 мячей в свои ворота.

Подопечные Андони Ираолы находятся в отличной форме. «Вишни» не проигрывают в АПЛ 11 матчей подряд, одержав победы в 7-ми из них.

В двух последних турах «Борнмут» выиграл с общим счетом 9:1. После уверенной победы в гостях над «Ньюкаслом» (4:1) «вишни» затем дома разгромили «Ноттингем Форест» со счетом 5:0.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ, записав на свой счет 53 очка в 22-х матчах. Команда Арне Слота одержала 16 побед, 5 раз сыграла вничью и один раз уступила. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 54:21.

«Красные» подходят к предстоящей встрече с серией из 18-ти матчей без поражений в АПЛ. В двух крайних турах «Ливерпуль» набрал шесть очков, обыграв «Брентфорд» (2:0) и «Ипсвич» (4:1).

На этой неделе команда Арне Слота резервным составом уступила в гостях ПСВ матче последнего тура Лиги Чемпионов (2:3). Несмотря на это поражение, «Ливерпуль» занял первое место по итогам общего этапа.

Личные встречи

Матч первого круга завершился крупной победой «Ливерпуля» со счетом 3:0.

В последних 10-ти встречах на счету «красных» 9 побед, «Борнмут» оказался сильнее в одном случае.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Борнмут» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.15.