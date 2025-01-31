«Леганес» улучшил свои результаты, стал набирать очки и смог выбраться и смог оторваться от зоны вылета на 3 очка. Сейчас хозяева занимают 16-е место с 23 баллами. Они не проигрывают уже три тура. В последних двух турах «пепинерос» превзошли все ожидания, сумев обыграть «Атлетико» (1:0) и сыграть вничью с «Атлетиком» из Бильбао (0:0).
«Райо Вальекано» набрал 29 очков за 21 матч и находится в одном пункте от 6-й строчки, которая позволяет попасть в еврокубки. «Пчелы» выиграли 2 матча из 3 последних. В прошлом туре у них была победа над «Жироной» (2:1). Что касается выездов, то три последних завершились вничью.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru сделали прогноз на игру, коэффициент составляет 2.60.
- Букмекеры считают фаворитом «Райо Вальекано»: 3.20 на хозяев, 3.05 на ничью, 2.58 на гостей.
- Искусственный интеллект ожидает, что матч закончится нулевой ничьей.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Леганес» — «Райо Вальекано» и других поединков чемпионата Испании смотрите на LiveCup.Run.
22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету