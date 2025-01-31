31 январяоткроют программу 22-го тура испанской Примеры в очном поединке, который стартует в 23:00 по мск.

«Леганес» улучшил свои результаты, стал набирать очки и смог выбраться и смог оторваться от зоны вылета на 3 очка. Сейчас хозяева занимают 16-е место с 23 баллами. Они не проигрывают уже три тура. В последних двух турах «пепинерос» превзошли все ожидания, сумев обыграть «Атлетико» (1:0) и сыграть вничью с «Атлетиком» из Бильбао (0:0).

«Райо Вальекано» набрал 29 очков за 21 матч и находится в одном пункте от 6-й строчки, которая позволяет попасть в еврокубки. «Пчелы» выиграли 2 матча из 3 последних. В прошлом туре у них была победа над «Жироной» (2:1). Что касается выездов, то три последних завершились вничью.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru сделали прогноз на игру, коэффициент составляет 2.60.

сделали прогноз на игру, коэффициент составляет 2.60. Букмекеры считают фаворитом «Райо Вальекано»: 3.20 на хозяев, 3.05 на ничью, 2.58 на гостей.

Искусственный интеллект ожидает, что матч закончится нулевой ничьей.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Леганес» — «Райо Вальекано» и других поединков чемпионата Испании смотрите на LiveCup.Run.

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