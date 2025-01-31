«Атлетик» — «Виктория»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче последнего тура общего этапа Лиги Европыв родных стенах переигралсо счетом 2:1.

На голы Нико Уильямса и Йерая Альвареса гости ответили точным ударом Милана Гавела.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Атлетик — Виктория П 2:1 Голы: 1:0 Нико Уильямс (25'), 2:0 Йерай Альварес (64'), 2:1 Милан Гавел (71'), 3:1 Хави Мартон (90 + 5') Атлетик: Хулен Агирресабала, Оскар де Маркос, Даниэль Вивиан, Йерай Альварес, Юри Берчиче, Микель Хаурегисар (Микель Весга, 70'), Беньят Прадос, Иньяки Уильямс (Альваро Джало, 70'), Алехандро Беренгер (Ойан Сансет, 66'), Нико Уильямс (Унаи Гомес, 89'), Горка Гурусета (Хави Мартон, 89') Виктория П: Мартин Едличка, Милан Гавел, Вацлав Емелка, Светозар Маркович, Сампсон Дью, Павел Шульц, Лукаш Кальвах (Даниэл Вашулин, 78'), Лукаш Черв, Каду, Принс Квабена Аду (Иржи Панос, 62'), Матей Выдра Предупреждения: Принс Квабена Аду (21'), Алехандро Беренгер (31'), Сампсон Дью (63'), Альваро Джало (84') Удаление: Даниэл Вашулин (87')

«Атлетик» с 19 баллами со второго места пробился в 1/8 Лиги Европы. У «Виктории» 12 очков, 17-е место и выход в 1/16 финала турнира.

Календарь и таблица Лиги Европы

В параллельной игре «Хоффенхайм» на выезде разгромил «Андерлехт» со счетом 4:3.

За хозяев забили Лукас Васкес, Кейсуке Гото и Людвиг Аугустинссон, а за гостей отличились Робин Гранач, Том Бишоф, Давид Моква Нтусу и Адам Гложек.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Андерлехт — Хоффенхайм 3:4 Голы: 1:0 Luis Vasquez (18'), 1:1 Робин Гранач (41'), 1:2 Том Бишоф (54'), 1:3 David Mokwa (60'), 1:4 Адам Гложек (65'), 2:4 Keisuke Goto (79'), 3:4 Людвиг Аугустинсон (88') Андерлехт: Мадс Киккенборг, Киллиан Сарделла (Ali Maamar, 69'), Ян-Карло Симич, Людвиг Аугустинсон, Леандер Дендонкер, Яри Версхарен (Тео Леони, 69'), Матс Ритс, Тристан Дегриф, Франсис Амузу (Нильсон Ангуло, 69'), Торган Азар (Марио Струйкенс, 57'), Luis Vasquez (Keisuke Goto, 78') Хоффенхайм: Лука Филипп, Кевин Акпогума, Робин Гранач, Артур Шавес, Давид Юрасек, Финн Беккер, Деннис Гайгер (Luca Erlein, 77'), Том Бишоф (Флориан Михелер, 77'), Макс Мёрштедт, Адам Гложек (Мариус Бюльтер, 69'), David Mokwa Ntusu Предупреждения: Кевин Акпогума (23'), Деннис Гайгер (39'), Том Бишоф (57'), Luca Erlein (81'), Мариус Бюльтер (83')

«Хоффенхайм» набрал 9 очков, но остался за бортом плей-офф, а вот «Андерлехт» с 14 баллами пробился в 1/16 финала турнира.