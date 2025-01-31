2-й таймЛига ЕвропыОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кубок УЕФА — трофей Лиги ЕвропыЛига Европы. Онлайн
    Все новости спорта

    «Атлетик» выиграл у «Виктории», «Андерлехт» проиграл «Хоффенхайму»

    «Атлетик» — «Виктория»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Футбол Испании Атлетик Виктория Пльзень Футбол Германии Хоффенхайм 1899 Бельгия. Про Лига Андерлехт
    В матче последнего тура общего этапа Лиги Европы «Атлетик» в родных стенах переиграл «Викторию» со счетом 2:1.

    Нико Уильямс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Нико Уильямс

    На голы Нико Уильямса и Йерая Альвареса гости ответили точным ударом Милана Гавела.

    Футбол. Лига Европы. Этап лиги
    Атлетик — Виктория П 2:1
    Голы: 1:0 Нико Уильямс (25'), 2:0 Йерай Альварес (64'), 2:1 Милан Гавел (71'), 3:1 Хави Мартон (90 + 5') Атлетик: Хулен Агирресабала, Оскар де Маркос, Даниэль Вивиан, Йерай Альварес, Юри Берчиче, Микель Хаурегисар (Микель Весга, 70'), Беньят Прадос, Иньяки Уильямс (Альваро Джало, 70'), Алехандро Беренгер (Ойан Сансет, 66'), Нико Уильямс (Унаи Гомес, 89'), Горка Гурусета (Хави Мартон, 89') Виктория П: Мартин Едличка, Милан Гавел, Вацлав Емелка, Светозар Маркович, Сампсон Дью, Павел Шульц, Лукаш Кальвах (Даниэл Вашулин, 78'), Лукаш Черв, Каду, Принс Квабена Аду (Иржи Панос, 62'), Матей Выдра Предупреждения: Принс Квабена Аду (21'), Алехандро Беренгер (31'), Сампсон Дью (63'), Альваро Джало (84') Удаление: Даниэл Вашулин (87')

    «Атлетик» с 19 баллами со второго места пробился в 1/8 Лиги Европы. У «Виктории» 12 очков, 17-е место и выход в 1/16 финала турнира.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В параллельной игре «Хоффенхайм» на выезде разгромил «Андерлехт» со счетом 4:3.

    За хозяев забили Лукас Васкес, Кейсуке Гото и Людвиг Аугустинссон, а за гостей отличились Робин Гранач, Том Бишоф, Давид Моква Нтусу и Адам Гложек.

    Футбол. Лига Европы. Этап лиги
    Андерлехт — Хоффенхайм 3:4
    Голы: 1:0 Luis Vasquez (18'), 1:1 Робин Гранач (41'), 1:2 Том Бишоф (54'), 1:3 David Mokwa (60'), 1:4 Адам Гложек (65'), 2:4 Keisuke Goto (79'), 3:4 Людвиг Аугустинсон (88') Андерлехт: Мадс Киккенборг, Киллиан Сарделла (Ali Maamar, 69'), Ян-Карло Симич, Людвиг Аугустинсон, Леандер Дендонкер, Яри Версхарен (Тео Леони, 69'), Матс Ритс, Тристан Дегриф, Франсис Амузу (Нильсон Ангуло, 69'), Торган Азар (Марио Струйкенс, 57'), Luis Vasquez (Keisuke Goto, 78') Хоффенхайм: Лука Филипп, Кевин Акпогума, Робин Гранач, Артур Шавес, Давид Юрасек, Финн Беккер, Деннис Гайгер (Luca Erlein, 77'), Том Бишоф (Флориан Михелер, 77'), Макс Мёрштедт, Адам Гложек (Мариус Бюльтер, 69'), David Mokwa Ntusu Предупреждения: Кевин Акпогума (23'), Деннис Гайгер (39'), Том Бишоф (57'), Luca Erlein (81'), Мариус Бюльтер (83')

    «Хоффенхайм» набрал 9 очков, но остался за бортом плей-офф, а вот «Андерлехт» с 14 баллами пробился в 1/16 финала турнира.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Юнайтед» будет иметь проблемы в Бухаресте
  • «Стяуа» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • Сможет ли «Реал Сосьедад» обыграть ПАОК?
  • «Реал Сосьедад» — ПАОК. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Пробьется ли «Галатасарай» в 1/8 финала Лиги Европы?
  • «Аякс» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.58
  • Экспресс дня 31 января 2025 года
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ястремская — Саккари
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Таусон — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Боавишта — Фамаликан
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.60
  • Прогноз на матч Леганес — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Блэкберн — Престон Норт Энд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч Парма — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монпелье — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.40
  • Прогноз на матч Вердер — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры