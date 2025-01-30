«Ахмат» подписал бомбардира из Парагвая

Парагвайский нападающийстал футболистом грозненского сообщил официальный сайт клуба.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Родриго Руис Диас Фото: fc-akhmat.ru

«Форвард находится в расположении клуба с первых подготовительных сборов, а сегодня, после разрешения всех технических вопросов, он подписал с грозненцами личный контракт. Договор рассчитан до конца сезона с опцией продления на три года.

Родриго Руис Диас является лучшим бомбардиром осеннего чемпионата Парагвая 2024 года. На родине футболист выступал за клуб "2 мая". Ему 25 лет.

Приветствуем Родриго Руиса Диаса в нашем коллективе, желаем забить много голов — и удачи!» — написано на официальной странице «Ахмата».

До перехода в «Ахмат» Диас играл на своей родине за клуб «2 мая». Всего в 22 матчах чемпионата забил 7 голов.