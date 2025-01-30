ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антонин Кински «В этом розыгрыше "Интер" пройдет очень далеко». Антонин Кински — о последнем туре и итогах общего этапа Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    «Ахмат» подписал бомбардира из Парагвая

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Трансферы РПЛ Футбол России Ахмат Латинская Америка
    Парагвайский нападающий Родриго Руис Диас стал футболистом грозненского «Ахмата», сообщил официальный сайт клуба.

    Родриго Руис Диас
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Родриго Руис Диас

    «Форвард находится в расположении клуба с первых подготовительных сборов, а сегодня, после разрешения всех технических вопросов, он подписал с грозненцами личный контракт. Договор рассчитан до конца сезона с опцией продления на три года.

    Родриго Руис Диас является лучшим бомбардиром осеннего чемпионата Парагвая 2024 года. На родине футболист выступал за клуб "2 мая". Ему 25 лет.

    Приветствуем Родриго Руиса Диаса в нашем коллективе, желаем забить много голов — и удачи!» — написано на официальной странице «Ахмата».

    До перехода в «Ахмат» Диас играл на своей родине за клуб «2 мая». Всего в 22 матчах чемпионата забил 7 голов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Юнайтед» будет иметь проблемы в Бухаресте
  • «Стяуа» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • СКА продолжит свою победную серию?
  • «Спартак» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Сумеет ли «Спартак» обуздать «быков»?
  • «Спартак» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.49
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.57
  • Экспресс дня 30 января 2025 года
  • Сегодня в 23:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Стяуа — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Спартак — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — ПАОК
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Аякс — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Лион — Лудогорец
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Коньяспор — Бодрумспор
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Эюпспор — Сивасспор
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры