Soy del Millo: Солари скоро станет игроком «Спартака»

По данным издания Soy del Millo, московскийзавершает трансфер вингера аргентинского «Ривер Плейт»

Официально о переходе 23-летнего футболиста может быть объявлено в ближайшее время. Как сообщает источник, Солари уже сообщил главному тренеру «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо о своем желании покинуть команду и перебраться в стан красно-белых.

Ориентировочная сумма трансфера составит € 12 млн с учетом бонусов.

За «Ривер Плейт» Солари играет с лета 2022 года. Всего сыграл за команду 110 матчей, забил 30 мячей и сделал 17 ассистов. На портале Transfermarkt его цена сейчас равна € 7 млн.