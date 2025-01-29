Soy del Millo: Солари скоро станет игроком «Спартака»

Пабло Солари Фото: globallookpress.com
Официально о переходе 23-летнего футболиста может быть объявлено в ближайшее время. Как сообщает источник, Солари уже сообщил главному тренеру «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо о своем желании покинуть команду и перебраться в стан красно-белых.
Ориентировочная сумма трансфера составит € 12 млн с учетом бонусов.
За «Ривер Плейт» Солари играет с лета 2022 года. Всего сыграл за команду 110 матчей, забил 30 мячей и сделал 17 ассистов. На портале Transfermarkt его цена сейчас равна € 7 млн.