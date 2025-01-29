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    Soy del Millo: Солари скоро станет игроком «Спартака»

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    По данным издания Soy del Millo, московский «Спартак» завершает трансфер вингера аргентинского «Ривер Плейт» Пабло Солари.

    Пабло Солари
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    Пабло Солари

    Официально о переходе 23-летнего футболиста может быть объявлено в ближайшее время. Как сообщает источник, Солари уже сообщил главному тренеру «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо о своем желании покинуть команду и перебраться в стан красно-белых.

    Ориентировочная сумма трансфера составит € 12 млн с учетом бонусов.

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    • За «Ривер Плейт» Солари играет с лета 2022 года. Всего сыграл за команду 110 матчей, забил 30 мячей и сделал 17 ассистов. На портале Transfermarkt его цена сейчас равна € 7 млн.

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