Отец Митая: Переход Марио в «Аль-Иттихад» зависит от «Локомотива»

, отец защитника московского «Локомотива», высказался о полноценном переходе футболиста в саудовский

«Марио после стольких игр в качестве игрока стартового состава своей команды убедил тренера и руководство команды. И, похоже, они готовы закрыть этот трансфер. Теперь всё зависит от "Локомотива": захотят ли они закрыть эту сделку или нет», — приводит слова Митая-старшего Sport24.

В нынешнем сезоне Митай сыграл за «Аль-Иттихад» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

Нынешний контракт футболиста с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года.