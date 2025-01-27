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    Антон ЗиньковскийТрансферный дайджест. 21 — 27 января
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    Отец Митая: Переход Марио в «Аль-Иттихад» зависит от «Локомотива»

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    Лин Митай, отец защитника московского «Локомотива» Марио Митая, высказался о полноценном переходе футболиста в саудовский «Аль-Иттихад».

    Марио Митай
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    Марио Митай

    «Марио после стольких игр в качестве игрока стартового состава своей команды убедил тренера и руководство команды. И, похоже, они готовы закрыть этот трансфер. Теперь всё зависит от "Локомотива": захотят ли они закрыть эту сделку или нет», — приводит слова Митая-старшего Sport24.

    В нынешнем сезоне Митай сыграл за «Аль-Иттихад» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

    Нынешний контракт футболиста с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года.

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