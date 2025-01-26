Семин — о дебюте Хвичи за ПСЖ: Он показал свой высокий уровень

Бывший главный тренерподелился мнением о дебютном матче полузащитниказав матче 19-го тура Лиги 1 против(1:1).

«Хвича прекрасно провёл свой первый матч за ПСЖ. У него было замечательное голевое действие, несколько раз сыграл в стенку. Думаю, ПСЖ — его команда.

Может, по результату первый матч не удался, но по игре Хвича показал свой высокий уровень. Игра ПСЖ в комбинационный футбол присуща ему и подходит его стилю», — сказал Семин Чемпионату.

Напомним, что Кварацхелия провел на поле в дебютном матче 83 минуты и отметился результативной передачей.