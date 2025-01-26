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    Семин — о дебюте Хвичи за ПСЖ: Он показал свой высокий уровень

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Реймс
    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о дебютном матче полузащитника Хвичи Кварацхелии за ПСЖ в матче 19-го тура Лиги 1 против «Реймса» (1:1).

    Хвича Кварацхелия дебютировал за ПСЖ
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    Хвича Кварацхелия дебютировал за ПСЖ

    «Хвича прекрасно провёл свой первый матч за ПСЖ. У него было замечательное голевое действие, несколько раз сыграл в стенку. Думаю, ПСЖ — его команда.

    Может, по результату первый матч не удался, но по игре Хвича показал свой высокий уровень. Игра ПСЖ в комбинационный футбол присуща ему и подходит его стилю», — сказал Семин Чемпионату.

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    • Напомним, что Кварацхелия провел на поле в дебютном матче 83 минуты и отметился результативной передачей.

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