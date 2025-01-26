«Атлетик» — «Леганес»: счет матча 0:0, обзор

из Бильбао в матче 21-го тура испанской Примеры не смог переиграть на своем поле— 0:0.

Хозяева владели огромным территориальным и игровым преимуществом, нанесли 29 ударов по воротам, из которых 3 в створ, владели мячом 67%, но пробить опытного голкипера гостей Марко Дмитровича так и не смогли.

Календарь и таблица испанской Примеры

Футбол. Испания. Примера Атлетик — Леганес 0:0 Атлетик: Унай Симон, Андони Горосабель (Оскар де Маркос, 60'), Даниэль Вивиан, Йерай Альварес, Адама Буаро (Юри Берчиче, 46'), Микель Хаурегисар (Унаи Гомес, 61'), Микель Весга (Nicolas Serrano, 82'), Иньяки Уильямс, Алехандро Беренгер (Ойан Сансет, 73'), Нико Уильямс, Горка Гурусета Леганес: Марко Дмитрович, Адриа Альтимира, Хуан Крус, Матия Настасич, Серхио Гонсалес, Валентен Розье, Даниэль Раба (Оскар Родригес, 76'), Дарко Брашанац (Хулио Чикко, 83'), Сейдуба Сиссе, Иван Неу, Мигель Де ла Фуэнте (Мунир Эль-Хаддади, 82') Предупреждения: Микель Хаурегисар (22'), Адриа Альтимира (28')

После этой игры у «Атлетика» 40 очков и третье место в таблице Примеры. «Леганес» (23) — 16-й.