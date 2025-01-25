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    Калафьори — о победном голе в ворота «Вулверхэмптона»: Это моя работа

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    Защитник лондонского «Арсенала» Риккардо Калафьори прокомментировал свой гол в ворота «Вулверхэмптона», который принес победу «канонирам» в АПЛ.

    Риккардо Калафьори
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    Риккардо Калафьори

    «Было очень важно выиграть этот матч. Но мы уже хотим выиграть следующий. Хотим продолжать в том же духе. Мой победный гол? Я посмеялся с партнерами, что могу забивать только такие голы. Я должен сосредоточиться на более простых вещах.

    Это моя работа, понимаете. Во втором тайме мы сосредотачивались не на том, чтобы переходить в оборонительный режим. Даже в меньшинстве мы хотели победить», — сказал Калафьори Sky Sports.

    Календарь и таблица АПЛ

    В 23-м туре АПЛ «Арсенал» в гостях обыграл «Вулверхэмптон» (1:0). Автором единственного гола стал итальянский защитник Риккардо Калафьори.

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