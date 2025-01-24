Непомнящий: Клаудиньо давно потерял мотивацию

Известный российский тренервысказался о переходе полузащитникаизв катарский

«Клаудиньо давно потерял мотивацию. Немотивированный футболист не только сам играет слабее, но и влияет на всю команду. Если Вендел остается до конца чемпионата в "Зените", будет сидеть на чемоданах и без мотивации. Это, без сомнения, хорошие и качественные футболисты.

Но в таком психологическом состоянии они не помогут "Зениту" в борьбе за золото», — сказал Непомнящий Чемпионату.

В нынешнем сезоне Клаудиньо провел за «Зенит» 16 матчей в рамках российской Премьер-лиги и сделал 5 голевых передач.