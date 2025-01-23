«Спарта» — «Интер»: счет матча 0:1, обзор гола

Лаутаро Мартинес Фото: globallookpress.com
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Лаутаро Мартинес на 12-й минуте.
Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
Спарта П — Интер 0:1
Гол: 0:1 Лаутаро Мартинес (12') Спарта П: Петер Виндаль, Мартин Витик, Филип Панак, Асгер Сёренсен, Томаш Виснер (Мартин Сухомель, 79'), Лукаш Садилек, Казим Лячи, Каан Кайринен, Матей Ринеш (Ярослав Зелены, 69'), Велько Бирманчевич (Лукаш Гараслин, 74'), Виктор Олатунджи (Эрмал Красники, 79') Интер: Ян Зоммер, Федерико Димарко (Карлос Аугусто, 71'), Дензел Дюмфрис (Маттео Дармиан, 64'), Алессандро Бастони, Стефан де Врей, Бенжамен Павар, Генрих Мхитарян, Кристьян Аслани (Пётр Зелиньски, 71'), Николо Барелла (Давиде Фраттези, 64'), Лаутаро Мартинес (Мехди Тареми, 82'), Марку Тюрам Предупреждения: Дензел Дюмфрис (6'), Виктор Олатунджи (52'), Кристьян Аслани (67')
Календарь и таблица Лиги чемпионов
«Интер» смог набрать 16 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Лиги чемпионов. В активе «Спарты» четыре балла и 29-я строчка.