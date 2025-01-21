Трансфер Бителло в «Ботафого» находится на грани срыва

Переходиз московского «Динамо» в бразильский «Ботафого» может не состояться из-за разногласий по поводу структуры оплаты сделки.

По информации Globo, «Ботафого» согласился заплатить за Бителло 18 миллионов евро. Но при этом клуб из Рио-де-Жанейро не устраивает сумма первого платежа.

Источник утверждает, что «Динамо» через несколько дней выйдет из переговоров, если «Ботафого» не согласится на предложенные финансовые условия.

Transfermarkt оценивает стоимость Бителло в 12 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за «Динамо» 20 матчей, забил один гол и сделал девять результативных передач.

Напомним, Бителло не прибыл в расположение «Динамо» для подготовки ко второй части сезона.