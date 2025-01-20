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    «Челси» — «Вулверхэмптон»: стартовые составы команд на матч АПЛ

    «Челси» — «Вулверхэмптон»: составы, коэффициенты, прогноз

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    Стали известны стартовые составы «Челси» и «Вулверхэмптона» на матч 22-го тура английской Премьер-лиги.

    Коул Палмер — нападающий «Челси»
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    Коул Палмер — нападающий «Челси»

    «Челси»: Санчес, Джеймс, Адарабиойо, Чалоба, Кукурелья, Кайседо, Дьюсбери-Холл, Мадуэке, Палмер, Нету, Джексон.

    «Вулверхэмптон»: Жозе, Доэрти, Буэно, Агбаду, Семеду, Андре, Жоау Гомес, Аит Нури, Сарабия, Матеус Кунья, Ларсен.

  • «Челси» — «Вулверхэмптон». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 22-го тура АПЛ «Челси» — «Вулверхэмптон»
  • Сегодня

    • Матч между этими командами состоится сегодня, 20-го января в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    «Челси» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 37-ю очками в активе. «Вулверхэмптон» располагается на 17-й позиции с 16-ю баллами.

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