«Челси» — «Вулверхэмптон»: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составына матч 22-го тура английской Премьер-лиги.

«Челси»: Санчес, Джеймс, Адарабиойо, Чалоба, Кукурелья, Кайседо, Дьюсбери-Холл, Мадуэке, Палмер, Нету, Джексон.

«Вулверхэмптон»: Жозе, Доэрти, Буэно, Агбаду, Семеду, Андре, Жоау Гомес, Аит Нури, Сарабия, Матеус Кунья, Ларсен.

Матч между этими командами состоится сегодня, 20-го января в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

«Челси» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 37-ю очками в активе. «Вулверхэмптон» располагается на 17-й позиции с 16-ю баллами.