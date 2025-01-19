приметв матче 22-го тура английской Премьер-лиги, который состоится 19 января в 19:30 мск.

«Ипсвич» в прошлом туре потерял 3 очка, проиграл 0:2 «Брайтону». Поражение стало третьем для «трактористов» за последние пять поединков в турнире. При этом оно никак не повлияло на их турнирное положение. Клуб остался в зоне вылета на 18-м месте с 16 очками.

«Ман Сити» после небольшого взлета снова оступился и сыграл вничью 2:2 с «Брентфордом». Из-за этого «горожане» потеряли место в еврокубковой зоне. Но она остается в пределах двух очков. Сейчас команда Гвардиолы занимает 8-ю позицию с 35 баллами на счету.

Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы и ставки

«Ман Сити» наверняка постарается повторить успех прошлого поединка. В первом круге «горожане» обыграли «Ипсвич» с крупным счетом 4:1.

Букмекеры ожидаемо ставят на «Ман Сити». Котировки составляют 6.85 и 1.46 соответственно. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.90.

Аналитики сайта LiveSport.Ru предложили свой прогноз на игру. С ним можно ознакомиться здесь.

предложили свой прогноз на игру. С ним можно ознакомиться здесь. ИИ считает, что «Ипсвич» устоит перед «Ман Сити» и добьется ничьи 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ипсвич» — «Манчестер Сити» и другие поединки 22-го тура АПЛ смотрите на сайте LiveCup.Run.

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