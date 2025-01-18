Кокшаров отреагировал на сравнения с Холанном

Нападающий, которые сейчас выступает зана правах аренды, прокомментировал свой переход в нижегородскую команду.

«Для меня это первый опыт перехода в какую-либо команду. Всё это время был в "Краснодаре". Рад, что меня хорошо встретили. В "Пари НН" отличная, рабочая атмосфера. С учётом, что происходящее для меня в новинку, всё идёт здорово.

Меня сравнивают с Холанном? Когда я приехал в "Пари НН", то первые два дня вообще не слышал "Холанн". Честно, даже удивился. Сейчас, правда, это начало проскакивать, но, конечно, в положительном ключе. В целом не могу сказать, что мне по душе эти сравнения.

Надеюсь, что со временем это вообще уйдёт. Надо больше забивать голов. Тогда будет больше поводов, чтобы звучала моя фамилия, а не Холанна», — приводит слова Кокшарова официальный сайт «Пари НН».

В прошлом сезоне форвард провел за «Краснодар» 6 матчей в рамках РПЛ и не отметился результативными действиями. Кокшаров будет выступать за «Пари НН» на правах аренды до конца нынешнего сезона.