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    «Аталанта» — «Наполи»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    18 января в Бергамо «Аталанта» примет «Наполи» в рамках матча 21-го тура Серии А. Игра стартует в 22:45 мск.

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    Обе команды ведут борьбу за лидерство в турнире. Однако «Аталанта» в последних турах потеряла немало очков, в связи с чем отстала в борьбе на 4 пункта. Хозяева имеют 43 очка и занимают 3-е место, а «Наполи» с 47 очками держит первое место.

    Подопечные Гасперини не смогли выиграть в трех матчах подряд. Команда расписала ничью с «Лацио» (1:1) и «Ювентусом» (1:1), а также разошлась нулевой с «Удинезе». «Наполи» вырвался вперед благодаря серии из пяти побед. Все-таки «адзурри» больше повезло с календарем. В последних турах они без труда обыграли «Фиорентину» (3:0) и «Верону» (2:0).

    Прогнозы и ставки

    Согласно статистике очных встреч «Аталанта» выиграла два матча подряд с одинаковым счетом 3:0. При этом последняя игра в Бергамо завершилась результатом 2:1 в пользу «Наполи».

    • Букмекеры считают, что фаворитом встречи является «Аталанта» — 2.51 и 3.10 соответственно. Ничья оценивается котировкой 3.20.

    • Эксперты сайта LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.82.

    • По прогнозу ИИ «Аталанта» должна выиграть 2:1.

    Трансляция матча

    Смотрите прямую трансляцию матча «Аталанта» — «Наполи» на сайте LiveCup.Run.

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