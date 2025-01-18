18 января в Бергамоприметв рамках матча 21-го тура Серии А. Игра стартует в 22:45 мск.

Обе команды ведут борьбу за лидерство в турнире. Однако «Аталанта» в последних турах потеряла немало очков, в связи с чем отстала в борьбе на 4 пункта. Хозяева имеют 43 очка и занимают 3-е место, а «Наполи» с 47 очками держит первое место.

Подопечные Гасперини не смогли выиграть в трех матчах подряд. Команда расписала ничью с «Лацио» (1:1) и «Ювентусом» (1:1), а также разошлась нулевой с «Удинезе». «Наполи» вырвался вперед благодаря серии из пяти побед. Все-таки «адзурри» больше повезло с календарем. В последних турах они без труда обыграли «Фиорентину» (3:0) и «Верону» (2:0).

Прогнозы и ставки

Согласно статистике очных встреч «Аталанта» выиграла два матча подряд с одинаковым счетом 3:0. При этом последняя игра в Бергамо завершилась результатом 2:1 в пользу «Наполи».

Букмекеры считают, что фаворитом встречи является «Аталанта» — 2.51 и 3.10 соответственно. Ничья оценивается котировкой 3.20.

Эксперты сайта LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.82.

подготовили прогноз с коэффициентом 1.82. По прогнозу ИИ «Аталанта» должна выиграть 2:1.

Трансляция матча

Смотрите прямую трансляцию матча «Аталанта» — «Наполи» на сайте LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 1500USD Новым игрокам