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    «Вольфсбург» усилил состав датским полузащитником

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    Немецкий «Вольфсбург» подписал 25-летнего полузащитника сборной Дании Андреаса Скова Ольсена, сообщил официальный сайт клуба.

    Андреас Сков Ольсен
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    Андреас Сков Ольсен

    «Наш клуб усилил свой правый фланг на вторую половину сезона, заручившись услугами Андреаса Скова Ольсена из клуба чемпионов Бельгии "Брюгге". 25-летний футболист, который будет выступать под седьмым номером, немедленно присоединяется к команде из Нижней Саксонии и подписал контракт до 2029 года», — написано в заявлении клуба.

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    Его последним клубом был бельгийский «Брюгге», за который он выступал с 2022 года. Также в карьере Скова Ольсена была итальянская «Болонья» и датский «Норшелланн». В составе сборной Дании он сыграл 33 матча и забил 8 мячей.

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