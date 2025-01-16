«Штутгарт» выиграл у «РБ Лейпциг», «Хайденхайм» ушел от поражения в матче с «Вердером»

Ник Вольтемаде (в белой форме) Фото: globallookpress.com
«Штутгарт» на своем поле смог одержать волевую победу над «РБ Лейпциг» — 2:1.
На 10-й минуте нападающий гостей Беньямин Шешко открыл счет в матче.
Швабы смогли забить ответный мяч на 50-й минуте после удара зимнего новичка Якоба Брууна Ларсена.
Победу «Штутгарту» на 60-й минуте принес форвард Ник Вольтемаде.
Футбол. Германия. Бундеслига
Штутгарт — РБ Лейпциг 2:1
Голы: 0:1 Беньямин Шешко (10'), 1:1 Якоб Бруун Ларсен (50'), 2:1 Ник Вольтемаде (60') Предупреждения: Дениз Ундав (5'), Беньямин Шешко (20'), Вилли Орбан (45 + 1'), Луа Опенда (70'), Джейми Левелинг (83'), Беньямин Шешко (85'), Давид Раум (86'), Луа Опенда (88'), Эль-Шадай Битшиабу (90 + 4')
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«Вердер» упустил победу в игре с «Хайденхаймом» — 3:3.
Дублем в составе «музыкантов» отметился австрийский нападающий Марко Грюлль. Также забил его партнер по атаке Марвин Дукш.
У гостей отличились Ян Шеппнер, Лука Кербер и Лео Скайенца.
Футбол. Германия. Бундеслига
Вердер — Хайденхайм 3:3
Голы: 1:0 Марко Грюлль (1'), 1:1 Ян Шёппнер (30'), 2:1 Марвин Дукш (56'), 2:2 Лука Кербер (61'), 3:2 Марко Грюлль (79'), 3:3 Leo Scienza (90 + 5') Предупреждения: Лука Кербер (23'), Сенне Линен (64'), Омар Траоре (64'), Марвин Дукш (67'), Патрик Майнка (71'), Йенс Стаге (90 + 4'), Skelly Alvero (90 + 4'), Никлас Штарк (90 + 4')