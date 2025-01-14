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    «Арсенал» и «Реал Сосьедад» ведут переговоры по трансферу Субименди

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    Полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале».

    Мартин Субименди
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    Мартин Субименди

    По информации Daily Mail, переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии.

    Источник утверждает, что Субименди присоединится к «Арсеналу» летом 2025 года.

    Также отмечается, что «Арсенал» выплатит «Реал Сосьедаду» отступные в размере 60 миллионов евро, которые указаны в действующем контракте игрока.

    Известный инсайдер Фабрицио Романо добавил, что «Арсенал» покупает Субименди по просьбе главного тренера команды Микеля Артеты.

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    • Напомним, летом 2024 года Субименди отклонил предложение «Ливерпуля».

    Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего Субименди в 60 миллионов евро.

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