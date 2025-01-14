«Арсенал» и «Реал Сосьедад» ведут переговоры по трансферу Субименди

Мартин Субименди Фото: globallookpress.com
По информации Daily Mail, переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии.
Источник утверждает, что Субименди присоединится к «Арсеналу» летом 2025 года.
Также отмечается, что «Арсенал» выплатит «Реал Сосьедаду» отступные в размере 60 миллионов евро, которые указаны в действующем контракте игрока.
Известный инсайдер Фабрицио Романо добавил, что «Арсенал» покупает Субименди по просьбе главного тренера команды Микеля Артеты.
Напомним, летом 2024 года Субименди отклонил предложение «Ливерпуля».
Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего Субименди в 60 миллионов евро.