«Боруссия» может подписать украинского защитника «Арсенала»

Александр Зинченко Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Патрика Бергера, в подписании украинского футболиста заинтересована дортмундская «Боруссия».
Источник утверждает, что немецкий клуб уже ведет переговоры с представителями Зинченко, который, как отмечается, настроен покинуть «Арсенал».
Лондонский клуб готов отдать Зинченко в аренду с обязательным выкупом за 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов продать Зинченко в январе из-за большой конкуренции на его позиции.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Зинченко в 30 миллионов евро.
Зинченко перешел в «Арсенал» летом 2022 года из «Манчестер Сити» за 35 миллионов евро. До переезда в Англию он выступал за «Уфу».