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    «Боруссия» может подписать украинского защитника «Арсенала»

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    Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко может продолжить карьеру в Бундеслиге.

    Александр Зинченко
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    Александр Зинченко

    По информации журналиста Патрика Бергера, в подписании украинского футболиста заинтересована дортмундская «Боруссия».

    Источник утверждает, что немецкий клуб уже ведет переговоры с представителями Зинченко, который, как отмечается, настроен покинуть «Арсенал».

    Лондонский клуб готов отдать Зинченко в аренду с обязательным выкупом за 20 миллионов евро.

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    • Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов продать Зинченко в январе из-за большой конкуренции на его позиции.

    Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Зинченко в 30 миллионов евро.

    Зинченко перешел в «Арсенал» летом 2022 года из «Манчестер Сити» за 35 миллионов евро. До переезда в Англию он выступал за «Уфу».

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