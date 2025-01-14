ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Борис Игнатьев «В "Спартаке" очередной эксперимент за большие деньги». Борис Игнатьев — о главных новостях российского и мирового футбола в наступившем году
  • 20:47
    • Габриэль Жезус в этом сезоне больше не сыграет
  • 19:34
    • Романо: Хвича Кварацхелия станет игроком «ПСЖ»
  • 15:12
    • Рублев проиграл 18-летнему бразильцу в первом круге Australian Open
  • 20:59
    • В «Астон Вилле» объявили о переходе Дониэлла Малена
  • 16:44
    • «Арсенал» и «Реал Сосьедад» ведут переговоры по трансферу Субименди
    Все новости спорта

    «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Ноттингем Форест Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    14 января «Ноттингем Форест» и «Ливерпуль» во второй раз за сезон будут выяснять, кто из них сильнее. Команды сыграют на «Сити Граунд» в рамках поединка 21-го тура АПЛ. Начало встречи в 23:00 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Ливерпуль» точит зуб на «лесников», поскольку в первом круге они нанесли ему поражение 0:1. Оно в итоге стало единственным на данный момент в АПЛ для подопечных Арне Слота. С учетом того, в какой форме «Ноттингем» подходит к поединку, можно понять, насколько непростой будет эта игра для «мерсисайдцев».

    Хозяева выиграли 7 матчей подряд и не пропускают на протяжении пяти выступлений. В рамках своей серии «Форест» обыграли МЮ, «Тоттенхэм», «Брентфорд». В прошлом туре ноттингемцы разгромили 3:0 «Вулверхэмптон», а 11 января выбили из Кубка Англии «Лутон». «Ливерпуль» продолжает беспроигрышную серию в АПЛ. В последнем туре у него была ничья 2:2 с «Ман Юнайтед», после которой он проиграл 0:1 «Тоттенхэму» в Кубке лиги. 11 января команда Арне Слота разгромила «Аккрингтон» 4:0 в Кубке Англии.

    Календарь и таблица АПЛ

    Расклад в таблице: «Ноттингем» набрал 40 очков и может обойти «Арсенал», поднявшись с 3-й на 2-ю строчку, а «Ливерпулю» ничего не угрожает, и даже в случае неудачи подопечные Слота с 46 баллами останутся на вершине.

    Прогнозы и ставки

    У «Ноттингема» в последних 5 играх 2 победы над «Ливерпулем», у «Ливерпуля» — 3 виктории. Два последних матча закончились со счетом 1:0.

    • Букмекеры принимают ставки с такими коэффициентами: 5.30 на «Ноттингем», 4.15 на ничью, 1.67 на «Ливерпуль».

    • Эксперты LiveSport.Ru полагают, что «лесники» снова доставят «мерсисайдцам» проблем. Они предложили интересную ставку в своем прогнозе с коэффициентом 2.15.

    • ИИ ожидает, что соперники закончат матч вничью со счетом 2:2.

    Трансляция матча

    Смотрите прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль», изучайте статистику и стартовые составы команд, выбирайте коэффициенты и букмекеров на сайте LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 300Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команда Головина одолеет «Реймс»
  • «Реймс» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Нас ждет не самое увлекательное зрелище
  • «Аталанта» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • «Милан» увезет три очка?
  • «Комо» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.44
  • Экспресс дня 14 января 2025 года
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реймс — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Аталанта — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Комо — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Брентфорд — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Арсенал — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Вашингтон — Анахайм
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сибирь — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры