14 январяво второй раз за сезон будут выяснять, кто из них сильнее. Команды сыграют на «Сити Граунд» в рамках поединка 21-го тура АПЛ. Начало встречи в 23:00 мск.

«Ливерпуль» точит зуб на «лесников», поскольку в первом круге они нанесли ему поражение 0:1. Оно в итоге стало единственным на данный момент в АПЛ для подопечных Арне Слота. С учетом того, в какой форме «Ноттингем» подходит к поединку, можно понять, насколько непростой будет эта игра для «мерсисайдцев».

Хозяева выиграли 7 матчей подряд и не пропускают на протяжении пяти выступлений. В рамках своей серии «Форест» обыграли МЮ, «Тоттенхэм», «Брентфорд». В прошлом туре ноттингемцы разгромили 3:0 «Вулверхэмптон», а 11 января выбили из Кубка Англии «Лутон». «Ливерпуль» продолжает беспроигрышную серию в АПЛ. В последнем туре у него была ничья 2:2 с «Ман Юнайтед», после которой он проиграл 0:1 «Тоттенхэму» в Кубке лиги. 11 января команда Арне Слота разгромила «Аккрингтон» 4:0 в Кубке Англии.

Календарь и таблица АПЛ

Расклад в таблице: «Ноттингем» набрал 40 очков и может обойти «Арсенал», поднявшись с 3-й на 2-ю строчку, а «Ливерпулю» ничего не угрожает, и даже в случае неудачи подопечные Слота с 46 баллами останутся на вершине.

Прогнозы и ставки

У «Ноттингема» в последних 5 играх 2 победы над «Ливерпулем», у «Ливерпуля» — 3 виктории. Два последних матча закончились со счетом 1:0.

Букмекеры принимают ставки с такими коэффициентами: 5.30 на «Ноттингем», 4.15 на ничью, 1.67 на «Ливерпуль».

Эксперты LiveSport.Ru полагают, что «лесники» снова доставят «мерсисайдцам» проблем. Они предложили интересную ставку в своем прогнозе с коэффициентом 2.15.

полагают, что «лесники» снова доставят «мерсисайдцам» проблем. Они предложили интересную ставку в своем прогнозе с коэффициентом 2.15. ИИ ожидает, что соперники закончат матч вничью со счетом 2:2.

Трансляция матча

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