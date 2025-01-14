Нкунку может перейти в «Баварию»

в ближайшее время могут совершить сделку, которая будет включать обмен игроками.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, «Бавария» хочет подписать атакующего полузащитника «синих» Кристофера Нкунку.

Источник утверждает, что лондонский клуб готов отпустить француза, но хочет получить за него не менее 70 миллионов евро.

Также отмечается, что «Челси» заинтересован в подписании нападающего «Баварии» Матиса Теля. Клубы уже обсуждали этот вопрос, но переговоры пока находятся на начальной стадии.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Нкунку в 50 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за «Челси» 28 матчей и забил 13 мячей.