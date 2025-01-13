13 января стадионе «Бриантео» примет матч 20-го тура итальянской Серии А, в которомсыграет с

Хозяева являются последней командой турнира. В последних турах у них так и не вышло изменить ситуацию. «Монца» проиграла 5 раз подряд в Серии А. В целом за сезон она смогла выиграть только одну встречу, и к отметке в 19 игр у нее получилось набрать только 10 пунктов. В последнем туре «Монца» проиграла 1:2 «Кальяри».

У «фиалок» появилась возможность прервать свою безвыигрышную серию в Серии А. До этого они потеряли очки в четырех играх подряд, уступив в трех случаях. В прошлом матче турнира гости проиграли 0:3 «Наполи». На данный момент «Фиорентина» занимает 6-е место с 32 очками.

Прогнозы и ставки

В прошлый раз на «Бриантео» «Фиорентина» выиграла 1:0. Последняя встреча команд завершилась ничьей 2:2.

Коэффициенты букмекеров следующие: 4.60 на «Монцу», 3.50 на ничью и 1.90 на «Фиорентину».

Эксперты LiveSport.Ru полагают, что серия «Монцы» продолжится и после этого матча. Прогноз на поединок можно прочитать здесь.

полагают, что серия «Монцы» продолжится и после этого матча. Прогноз на поединок можно прочитать здесь. По версии ИИ, «Фиорентина» выиграет с разгромным счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Монца» — «Фиорентина смотрите на сайте LiveCup.Run.

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