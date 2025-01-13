В Израиле допустили возможный товарищеский матч с Россией

Генеральный секретарь Израильской ассоциации футболаоценил возможное проведение товарищеского матча со сборной России в 2025 году.

«Возможен ли матч со сборной России в 2025 году? Да. Предложения от всех футбольных федераций важны для нас и мы должны их рассматривать. Но ничего официального по поводу товарищеской игры от России нам не поступало. Только после того, как мы получим письмо, мы можем анализировать и решать.

Нужно увидеть официальный документ, и тогда мы рассмотрим все варианты», — сказал Гольдштейн Sport24.

С конца февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.