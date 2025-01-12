«Ливерпуль» готов отпустить Нуньеса в топ-клуб из Саудовской Аравии

может покинутьуже в январе.

По информации Anfield Watch, в подписании уругвайского футболиста заинтересован «Аль-Хиляль».

Отмечается, что на переходе Нуньеса настаивает главный тренер саудовской команды Жорже Жезуш, который хорошо знаком с игроком по совместной работе в «Бенфике».

Источник также утверждает, что «Ливерпуль» не против переезда Дарвина в Саудовскую Аравию. Но при этом английский клуб хочет получить за 25-летнего форварда в 85 миллионов фунтов.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Нуньеса в 65 миллионов евро.