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    «Ливерпуль» готов отпустить Нуньеса в топ-клуб из Саудовской Аравии

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    Дарвин Нуньес может покинуть «Ливерпуль» уже в январе.

    Дарвин Нуньес
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    Дарвин Нуньес

    По информации Anfield Watch, в подписании уругвайского футболиста заинтересован «Аль-Хиляль».

    Отмечается, что на переходе Нуньеса настаивает главный тренер саудовской команды Жорже Жезуш, который хорошо знаком с игроком по совместной работе в «Бенфике».

    Источник также утверждает, что «Ливерпуль» не против переезда Дарвина в Саудовскую Аравию. Но при этом английский клуб хочет получить за 25-летнего форварда в 85 миллионов фунтов.

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